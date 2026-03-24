Histoires à petits sons Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault

Histoires à petits sons 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault 2026-06-24

Histoires à petits sons Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault mercredi 24 juin 2026.

Histoires à petits sons

Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

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Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 35 73  mediatheque.availles@grand-chatellerault.fr

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English : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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