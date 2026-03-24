Histoires à petits sons bébés lecteurs Médiathèque Georges Rouault Châtellerault

Histoires à petits sons bébés lecteurs

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

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Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 75 mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr

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English : Histoires à petits sons bébés lecteurs

L’événement Histoires à petits sons bébés lecteurs Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne