Histoires à petits sons bébés lecteurs Place René Monory Dangé-Saint-Romain mercredi 11 mars 2026.
Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
En partenariat avec le Conservatoire de musique de Grand Châtellerault, une histoire racontée par les bibliothécaires et mise en sons par l’intervenante musicienne. .
Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 79 mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr
