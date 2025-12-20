Histoires à petits sons bébés lecteurs Place René Monory Dangé-Saint-Romain

Histoires à petits sons bébés lecteurs

Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

En partenariat avec le Conservatoire de musique de Grand Châtellerault, une histoire racontée par les bibliothécaires et mise en sons par l’intervenante musicienne. .

Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 79 mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr

