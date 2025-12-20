Histoires à petits sons bébés lecteurs Médiathèque de Lencloître Lencloître

Histoires à petits sons bébés lecteurs

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

.

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Histoires à petits sons bébés lecteurs

L’événement Histoires à petits sons bébés lecteurs Lencloître a été mis à jour le 2026-02-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne