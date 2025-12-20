Histoires à petits sons bébés lecteurs Médiathèque Micheline Réau Naintré

Histoires à petits sons bébés lecteurs

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

.

Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26 mediatheque-naintre@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Histoires à petits sons bébés lecteurs

L’événement Histoires à petits sons bébés lecteurs Naintré a été mis à jour le 2025-12-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne