Histoires à petits sons bébés lecteurs Médiathèque Maurice Bedel Thuré
Histoires à petits sons bébés lecteurs Médiathèque Maurice Bedel Thuré mercredi 28 janvier 2026.
Histoires à petits sons bébés lecteurs
Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
.
Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 34 19 mediatheque.thure@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Histoires à petits sons bébés lecteurs
L’événement Histoires à petits sons bébés lecteurs Thuré a été mis à jour le 2025-12-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne