Histoires à petits sons Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours

Histoires à petits sons

Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

.

Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 08 61 mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr

English : Histoires à petits sons

German : Histoires à petits sons

Italiano :

Espanol : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2025-11-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne