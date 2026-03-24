Histoires à petits sons Châtellerault

Histoires à petits sons Place Dupleix Châtellerault 2026-05-06

Histoires à petits sons Châtellerault mercredi 6 mai 2026.

Histoires à petits sons

Place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

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Place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 25 48  mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

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English : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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