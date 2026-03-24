Histoires à petits sons Châtellerault
Histoires à petits sons Châtellerault mercredi 6 mai 2026.
Histoires à petits sons
Place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
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Place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 25 48 mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
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English : Histoires à petits sons
L’événement Histoires à petits sons Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne