Histoires à petits sons La Cabane du Lac Châtellerault

Histoires à petits sons 35 rue Aliénor d'Aquitaine Châtellerault 2026-06-10

Histoires à petits sons La Cabane du Lac Châtellerault mercredi 10 juin 2026.

Histoires à petits sons

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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English : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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