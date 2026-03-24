Histoires à petits sons Médiathèque Micheline Réau Naintré
Histoires à petits sons Médiathèque Micheline Réau Naintré mercredi 6 mai 2026.
Histoires à petits sons
Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
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Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26 mediatheque-naintre@grand-chatellerault.fr
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English : Histoires à petits sons
L’événement Histoires à petits sons Naintré a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne