Histoires à petits sons Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

Histoires à petits sons

Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

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Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 41 60 mediatheque.scorbe-clairvaux@grand-chatellerault.fr

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English : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne