Histoires à petits sons Médiathèque Maurice Bedel Thuré

Histoires à petits sons 13 rue Maurice Bedel Thuré 2026-05-20

Histoires à petits sons Médiathèque Maurice Bedel Thuré mercredi 20 mai 2026.

Histoires à petits sons

Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

  .

Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 34 19  mediatheque.thure@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Thuré a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

Prochains événements à Thuré