Histoires à petits sons Médiathèque Maurice Bedel Thuré

Histoires à petits sons

Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

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Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 34 19 mediatheque.thure@grand-chatellerault.fr

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English : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Thuré a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne