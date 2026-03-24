Histoires à petits sons Vouneuil-sur-Vienne
Histoires à petits sons Vouneuil-sur-Vienne mercredi 17 juin 2026.
Histoires à petits sons
Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
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Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 59 64 mediatheque.vouneuil@grand-chatellerault.fr
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English : Histoires à petits sons
L’événement Histoires à petits sons Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne