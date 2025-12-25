Histoires à Pic pour les 0 – 3 ans et les 4 – 7 ans, Fondation Rothschild PARIS
Histoires à Pic pour les 0 – 3 ans et les 4 – 7 ans, Fondation Rothschild PARIS samedi 3 janvier 2026.
Les bibliothécaires vous invitent à la Fondation Rothschild le 1er samedi de chaque mois pour les 0 à 3 ans à 10 h 30 et le 2e samedi de chaque mois pour les 4 à 7 ans à 11 h
Prochains rendez- vous
Samedi 3 janvier 2026 pour les 0 à 3 ans
samedi 10 janvier 2026 pour les 4 à 7 ans
Entrée libre
Les Histoires à Pic à la Fondation Rothschild
Les Histoires à Pic, qu’est-ce que c’est ?
C’est un temps de lecture, de racontage, de comptines…
Le samedi 10 janvier 2026
de 11h00 à 11h30
Le samedi 03 janvier 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 7 ans.
Fondation Rothschild 76, rue de Picpus 75012 PARIS
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr
