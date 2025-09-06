Histoires à Pic pour les 0 – 3 ans et les 4 – 7 ans Jardin de Reuilly – Paul Pernin PARIS

Histoires à Pic pour les 0 – 3 ans et les 4 – 7 ans Jardin de Reuilly – Paul Pernin PARIS samedi 6 septembre 2025.

Les bibliothécaires vous invitent le 1er samedi de chaque mois pour les 0 à 3 ans et le 2e samedi de chaque mois pour les 4 à 7 ans à 11 h

Prochains rendez- vous

Samedi 6 septembre pour les 0 à 3 ans

samedi 13 septembre pour les 4 à 7 ans

Entrée libre

Les Histoires à Pic au jardin de Reuilly.



Les Histoires à Pic, qu’est-ce que c’est ?

C’est un temps de lecture, de racontage, de comptines…

Le samedi 06 septembre 2025

de 10h30 à 11h00

Le samedi 13 septembre 2025

de 11h00 à 11h30

gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 7 ans.

Jardin de Reuilly – Paul Pernin 15, rue Albinoni 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr