Histoires animées en réalité augmentée Salle Richefeu Écommoy vendredi 12 décembre 2025.
Le Parc Opéra-Ballet Projection
Salle Richefeu Place de la République Écommoy Sarthe
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 21:40:00
2025-12-12
Projection de l’Opéra-Ballet Le Parc
Chorégraphie Angelin Preljocaj
Musique Wolfgang Amadeus Mozart
A la Micro Folie d’Écommoy Tout public
Cette Soirée d’exception est programmée en fin d’année, en partenariat avec l’Opéra national de Paris.
Qu’en est-il aujourd’hui de l’amour , se demandait Angelin Preljocaj en 1994, lors de la création de Le Parc pour l’Opéra de Paris. Dans un jardin à la française, le chorégraphe nous entraîne dans des jeux de séduction du Grand Siècle et des Lumières, s’affranchissant de la tradition par une bande sonore contemporaine et une gestuelle de lignes brisées et d’élans sensuels.
Entrée gratuite Réserver vos places microfolie@ecommoy.fr
Salle Richefeu (ancienne mairie Écommoy) Place de la République .
Salle Richefeu Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 50 54 53 91 microfolie@ecommoy.fr
English :
Le Parc Screening of Opéra-Ballet
German :
Le Parc Vorführung des Opernballetts
Italiano :
Le Parc Proiezione dell’Opéra-Ballet
Espanol :
Le Parc Proyección del Opéra-Ballet
