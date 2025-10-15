Histoires animées en réalité augmentée Salle Richefeu Écommoy

Le Parc Opéra-Ballet Projection

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:40:00

2025-12-12

Projection de l’Opéra-Ballet Le Parc

Chorégraphie Angelin Preljocaj

Musique Wolfgang Amadeus Mozart

A la Micro Folie d’Écommoy Tout public

Cette Soirée d’exception est programmée en fin d’année, en partenariat avec l’Opéra national de Paris.

Qu’en est-il aujourd’hui de l’amour , se demandait Angelin Preljocaj en 1994, lors de la création de Le Parc pour l’Opéra de Paris. Dans un jardin à la française, le chorégraphe nous entraîne dans des jeux de séduction du Grand Siècle et des Lumières, s’affranchissant de la tradition par une bande sonore contemporaine et une gestuelle de lignes brisées et d’élans sensuels.

Entrée gratuite Réserver vos places microfolie@ecommoy.fr

Salle Richefeu (ancienne mairie Écommoy) Place de la République .

Salle Richefeu Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 50 54 53 91 microfolie@ecommoy.fr

English :

Le Parc Screening of Opéra-Ballet

German :

Le Parc Vorführung des Opernballetts

Italiano :

Le Parc Proiezione dell’Opéra-Ballet

Espanol :

Le Parc Proyección del Opéra-Ballet

