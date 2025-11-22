Histoires arc-en-ciel Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
Histoires arc-en-ciel Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens samedi 22 novembre 2025.
Histoires arc-en-ciel
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-22 2025-12-20
Lectures destinées aux tout-petits (2-5 ans). Cette animation est proposée par l’association Lire et faire lire les adhérents échangent un moment de lecture avec les enfants pour leur faire découvrir des albums originaux. .
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 mediatheque@mairie-sens.fr
English : Histoires arc-en-ciel
German : Histoires arc-en-ciel
Italiano :
Espanol :
L’événement Histoires arc-en-ciel Sens a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Sens et Sénonais