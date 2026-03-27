Histoires & atelier créatif Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Histoires & atelier créatif

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

La médiathèque propose un temps de lecture pour les enfants à partir de 5 ans, suivi d’un atelier créatif sur le thème du printemps et des fleurs… Mercredi 15 avril à 15h !

A partir de 5 ans, sur inscription.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un·e adulte. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Histoires & atelier créatif

L’événement Histoires & atelier créatif Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-03-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS