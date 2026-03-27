Histoires & atelier créatif Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
Histoires & atelier créatif Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët mercredi 15 avril 2026.
Histoires & atelier créatif
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
La médiathèque propose un temps de lecture pour les enfants à partir de 5 ans, suivi d’un atelier créatif sur le thème du printemps et des fleurs… Mercredi 15 avril à 15h !
A partir de 5 ans, sur inscription.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un·e adulte. .
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
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English : Histoires & atelier créatif
L’événement Histoires & atelier créatif Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-03-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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