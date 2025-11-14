Histoires au-dessous du miroir… Librairie Dans la forêt La Chaise-Dieu

Histoires au-dessous du miroir…

Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Une veillée au coin du feu, entre sciences, contes et musique, pour dévoiler les étranges vies amphibies qui dansent sous le miroir du lac de Malaguet le vendredi 14 novembre à 18h à la Librairie Dans la forêt, soirée gratuite sans inscription

Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 17 28 dubertret.stephanie@gmail.com

English :

A fireside evening, combining science, storytelling and music, to reveal the strange amphibious lives that dance beneath the mirror of Lake Malaguet on Friday November 14th at 6pm at the Librairie Dans la forêt, free evening without registration

German :

Eine Nachtwache am Feuer, zwischen Wissenschaft, Märchen und Musik, um die seltsamen Amphibien zu enthüllen, die unter dem Spiegel des Malaguet-Sees tanzen, am Freitag, den 14. November um 18 Uhr in der Librairie Dans la forêt, kostenloser Abend ohne Anmeldung

Italiano :

Una serata di fuoco, che unisce scienza, narrazione e musica, per svelare le strane vite anfibie che danzano sotto lo specchio del lago Malaguet, venerdì 14 novembre alle 18.00 presso la libreria Dans la forêt, serata gratuita senza iscrizione

Espanol :

Una velada junto al fuego, que combina ciencia, narración y música, para desvelar las extrañas vidas anfibias que danzan bajo el espejo del lago Malaguet, el viernes 14 de noviembre a las 18:00 en la librería Dans la forêt, velada gratuita sin inscripción

