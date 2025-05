Histoires au pas de l’âne | Époque 2025 – Caen, 24 mai 2025 07:00, Caen.

Profitez d’un voyage hors du temps avec Grégoire Albisetti et son fidèle compagnon de route.

Samedi 24 et dimanche 25 mai, départs

à 10h30 Place St Sauveur

à 14h30 Esplanade de l’hôtel de ville.

Tout public. Sur inscription. 50 places pour chaque balade.

1 rue du Carel

Caen 14000 Calvados Normandie epoque@caen.fr

English : Histoires au pas de l’âne | Époque 2025

Enjoy a timeless journey with Grégoire Albisetti and his faithful travelling companion.

Saturday May 24 and Sunday May 25, departures

10:30 am Place St Sauveur

2:30pm Esplanade de l?hôtel de ville.

Open to all. Registration required. 50 places for each tour.

German : Histoires au pas de l’âne | Époque 2025

Genießen Sie eine zeitlose Reise mit Grégoire Albisetti und seinem treuen Reisebegleiter.

Samstag, 24. und Sonntag, 25. Mai, Abfahrt

um 10.30 Uhr Place St Sauveur

um 14:30 Uhr Esplanade de l’hôtel de ville (Rathausplatz).

Für die gesamte Öffentlichkeit. Nach vorheriger Anmeldung. 50 Plätze für jeden Spaziergang.

Italiano :

Godetevi un viaggio senza tempo con Grégoire Albisetti e il suo fedele compagno di viaggio.

Sabato 24 e domenica 25 maggio, partenze

10.30 Place St Sauveur

14.30 Esplanade de l’hôtel de ville.

Aperto a tutti. Iscrizione obbligatoria. 50 posti per ogni passeggiata.

Espanol :

Disfrute de un viaje intemporal con Grégoire Albisetti y su fiel compañero de viaje.

Sábado 24 y domingo 25 de mayo, salidas

10.30 h Place St Sauveur

14.30 h Esplanade de l’hôtel de ville.

Abierto a todos. Inscripción obligatoria. 50 plazas por recorrido.

