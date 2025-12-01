Histoires Auberge de jeunesse Yves Robert, Halle Pajol Paris

Œuvres de Jacques Ibert, Xavier Montsalvatge, Ralph Vaughan-Williams

Tendez l’oreille et ouvrez les yeux pour vivre une soirée jouée, chantée et dansée sous le signe du conte. Des histoires d’enfance, des histoires prophétiques, des histoires de nuits cubaines… des histoires pour grandir, expérimenter et rêver.

Par les classes de piano et de musique de chambre vocale et de danse classique du conservatoire

Le mercredi 17 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Auberge de jeunesse Yves Robert, Halle Pajol 21 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Salle de spectacle au sous-solParis

