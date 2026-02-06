Histoires aux poils Salle Laurentine Teillet Médiathèque Saint-Junien

Histoires aux poils

Salle Laurentine Teillet Médiathèque Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Aujourd’hui, ce sont les enfants qui deviennent conteurs… et vous, chers compagnons à quatre pattes, les premiers auditeurs ! Par petits groupes, les jeunes lecteurs se lancent dans la lecture à voix haute, installés confortablement aux côtés d’un chien attentif et bienveillant. Une expérience étonnante où les mots prennent vie dans une atmosphère douce et rassurante, idéale pour donner confiance, libérer l’imaginaire et partager un moment complice. Entre rires, émotions et caresses, cette rencontre originale allie plaisir de lire et médiation animale. Une belle façon de découvrir la lecture autrement, en toute simplicité, et de vivre une expérience touchante qui marque les esprits.

Entrée libre, mais attention les places sont limitées ! Inscription préalable obligatoire auprès de l’espace jeunesse. .

Salle Laurentine Teillet Médiathèque Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

