Histoires bilingues à la bilbiothèque de Plouédern Bibliothèque Ti Mat Da Lenn Plouédern

Histoires bilingues à la bilbiothèque de Plouédern

Bibliothèque Ti Mat Da Lenn 49 rue de la Mairie Plouédern Finistère

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-21 11:30:00

2026-03-21

L’heure des histoires bilingues, en français et en breton, pour les enfants et les parents !

Organisé par Ti ar Vro Landerne Daoulaz et la mairie de Plouédern pour le Mois du breton. .

Bibliothèque Ti Mat Da Lenn 49 rue de la Mairie Plouédern 29800 Finistère Bretagne +33 9 73 65 35 24

