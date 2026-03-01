Histoires bilingues à la bilbiothèque de Plouédern Bibliothèque Ti Mat Da Lenn Plouédern
Histoires bilingues à la bilbiothèque de Plouédern Bibliothèque Ti Mat Da Lenn Plouédern samedi 21 mars 2026.
Histoires bilingues à la bilbiothèque de Plouédern
Bibliothèque Ti Mat Da Lenn 49 rue de la Mairie Plouédern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:30:00
fin : 2026-03-21 11:30:00
Date(s) :
2026-03-21
L’heure des histoires bilingues, en français et en breton, pour les enfants et les parents !
Organisé par Ti ar Vro Landerne Daoulaz et la mairie de Plouédern pour le Mois du breton. .
Bibliothèque Ti Mat Da Lenn 49 rue de la Mairie Plouédern 29800 Finistère Bretagne +33 9 73 65 35 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Histoires bilingues à la bilbiothèque de Plouédern
L’événement Histoires bilingues à la bilbiothèque de Plouédern Plouédern a été mis à jour le 2026-03-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS