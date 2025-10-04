Histoires bilingues anglais/français avec Sophie Thollembeck Médiathèque Michel-Crépeau La Rochelle

Histoires bilingues anglais/français avec Sophie Thollembeck Médiathèque Michel-Crépeau La Rochelle samedi 4 octobre 2025.

Histoires bilingues anglais/français avec Sophie Thollembeck Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque Michel-Crépeau Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Des histoires interactives en français où poussent mots, sons et comptines en anglais pour découvrir la langue de Shakespeare tout en douceur et en jeux.

In the garden : Parmi les légumes et les fleurs, tout le monde s’affaire : les papillons, les abeilles, même le ver de terre ! Oh, mais qui a mangé la laitue ?

Médiathèque Michel-Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 45 71 71 https://mediatheques.agglo-larochelle.fr/ Son savoir est encyclopédique mais son accès facile !

On y entre librement et gratuitement. La médiathèque de l’agglomération de La Rochelle est un espace grand ouvert pour l’accès de tous à la connaissance, aux arts, au bonheur d’écouter, de regarder, de lire. Il se passe toujours quelque chose dans cet équipement commun à toute l’agglomération et qui fait le lien avec les bibliothèques et médiathèques des quartiers et des communes, sans oublier le médiabus.

Biblis en folie 2025

© Pierre Noireault