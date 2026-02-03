Histoires cachées Maison du Parc Perche en Nocé
Histoires cachées Maison du Parc Perche en Nocé samedi 4 avril 2026.
Histoires cachées
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-06 12:30:00
2026-04-04
En ce weekend de gourmandises, un petit personnage mythique de Pâques à décidé de se cacher… comme le chocolat ! Votre objectif est donc de le retrouver en répondant à des égnimes portant sur l’histoire du manoir de Courboyer. Serez-vous relever le défis.
Renseignements au 02 33 25 70 10. .
Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
English : Histoires cachées
