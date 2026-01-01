Histoires & Cie Médiathèque Violette Leduc Paris

Kamishibaï, lectures à voix haute, contes ou encore siestes musicales… Il existe plein de manières d’apprécier les histoires. Venez les découvrir avec les bibliothécaires le temps d’un après-midi.

De 4 à 7 ans.

Gratuit sur réservation : 01 55 25 80 20 ou mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Venez avec vos enfants faire le plein d’histoires à la médiathèque !

Le mercredi 24 juin 2026

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 10 juin 2026

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 27 mai 2026

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 13 mai 2026

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 08 avril 2026

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 25 mars 2026

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 11 mars 2026

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 11 février 2026

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 28 janvier 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal



