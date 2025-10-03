Histoires comme-ci : Tric tric cot cot Bibliothèque Gisèle Halimi Grenoble

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponbles

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T17:45:00

Venez découvrir des marionnettes, décors et kamishibaïs créés par les bibliothécaires pour vous faire partager leurs histoires préférées.

Dans le cadre du Mois des p’tits lecteurs

Bibliothèque Gisèle Halimi 8 Place Saint Bruno, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Berriat Saint-Bruno Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476968295 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque-saint-bruno.aspx La bibliothèque Gisèle Halimi est organisée sur un plateau unique de près de 600m2. Réouverte depuis juin 2025, les travaux de rénovation réalisés ont modernisé et réorganisé son accès extérieur ainsi que ses espaces intérieurs afin de gagner en fonctionnalité, en visibilité et en convivialité. Elle permet aujourd’hui de mieux accueillir un public nombreux, aux attentes diversifiées.

Très fréquentée, la bibliothèque offre des collections diversifiées et très empruntées de presse, de musique et de livres adultes et jeunesse, ainsi qu’une programmation culturelle régulière. Tram A et B : arrêt Saint-Bruno. Bus C8 : arrêt Chorier Saint-Bruno.

