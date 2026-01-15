Histoires, comptines, bricolage et Cie Toki-Toki Bidart
Histoires, comptines, bricolage et Cie Toki-Toki Bidart mercredi 21 janvier 2026.
Histoires, comptines, bricolage et Cie
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Avec Fany comptines et Cie
Un vent de liberté.
Tu aimes les couleurs, les senteurs d’ailleurs et les belles histoires ? Fany t’invite à voyager sur son tapis des mille et une nuits.
Suivi d’une activité manuelle le mot Liberté …
Histoires et atelier d’activités manuelles • Jeune public dès 4 ans
Durée 1h15
Réservation obligatoire .
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
