Histoires, comptines, bricolage et Cie Toki-Toki Bidart

Histoires, comptines, bricolage et Cie

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Avec Fany comptines et Cie

Un vent de liberté.

Tu aimes les couleurs, les senteurs d’ailleurs et les belles histoires ? Fany t’invite à voyager sur son tapis des mille et une nuits.

Suivi d’une activité manuelle le mot Liberté …

Histoires et atelier d’activités manuelles • Jeune public dès 4 ans

Durée 1h15

Réservation obligatoire .

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr

