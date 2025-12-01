Histoires, contes et racontars par la Cie Jong et Cie Place Littré Avranches

Histoires, contes et racontars par la Cie Jong et Cie

Place Littré Hotel de ville Avranches Manche

Début : 2025-12-24 11:00:00

fin : 2025-12-24 12:00:00

2025-12-24

Des récits (en)chantés, racontés et même jonglés, sur la force de la nature et du hasard, sur les astres qui se transforment en animaux, sur les hommes, leurs épiques aventures et leurs souhaits. D’ailleurs, il se peut que les vôtres se réalisent à l’issue de ce moment intime et magique…

Dès 3 ans. .

Place Littré Hotel de ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 evenementiel@avranches.fr

