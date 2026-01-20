Histoires cousues Biblio’fil Rue des Arts Mésanger

Histoires cousues Biblio’fil

Petit spectacle de lectures par Michèle Clément de la Compagnie Patati Patata.

Venez découvrir à Mésanger, l’univers d’Emilie Vast, autrice et illustratrice jeunesse à travers les histoires cousues de Michèle Clément.

Les jardins seront à l’honneur dans les histoires racontées par Michèle Clément dans les bibliothèques de La Roche-Blanche et Pouillé-les-Coteaux.

Gratuit sur inscription.

Pour enfant de 0 à 3 ans. .

Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87

English :

Readings by Michèle Clément from Compagnie Patati Patata.

