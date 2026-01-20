Histoires cousues Biblio’fil Rue des Arts Mésanger
Histoires cousues Biblio'fil
samedi 13 juin 2026.
Histoires cousues Biblio’fil
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 10:00:00
2026-06-13
Petit spectacle de lectures par Michèle Clément de la Compagnie Patati Patata.
Venez découvrir à Mésanger, l’univers d’Emilie Vast, autrice et illustratrice jeunesse à travers les histoires cousues de Michèle Clément.
Les jardins seront à l’honneur dans les histoires racontées par Michèle Clément dans les bibliothèques de La Roche-Blanche et Pouillé-les-Coteaux.
Gratuit sur inscription.
Pour enfant de 0 à 3 ans. .
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87
English :
Readings by Michèle Clément from Compagnie Patati Patata.
