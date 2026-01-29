HISTOIRES CULINAIRES SAINT VALENTIN Montpellier

HISTOIRES CULINAIRES SAINT VALENTIN

5 Rue du Pas du Loup Montpellier Hérault

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le 14 février, le Domaine accueille un dîner imaginé pour les amoureux(ses) en quête d’une expérience… disons, singulière.

Découvrez, un menu qui raconte une histoire

Une histoire à deux.

Du premier élan à la complicité, des contrastes aux équilibres retrouvés, chaque étape du dîner évoque une facette de la relation, avec finesse, justesse et créativité.

Des associations délicates, parfois audacieuses pour surprendre sans jamais brusquer (sauf peut-être celui qui se risquerait aux plats épicés…)

Réservez dès maintenant votre table pour la soirée,

Le nombre de places est limitée alors n’attendez pas et laissez-vous surprendre par la singularité d’une soirée signée @horizonslab

14 février 2026 à 19h30

65€/pers.

Directement accessible par la ligne 5 du tram arrêt Estanove .

5 Rue du Pas du Loup Montpellier 34070 Hérault Occitanie contact@domaine-de-la-tour-montpellier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On February 14, the Domaine hosts a dinner designed for lovers in search of a? shall we say, singular experience?

