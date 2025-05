Histoires d’Adour – Saint-Jean-de-Marsacq, 14 mai 2025 07:00, Saint-Jean-de-Marsacq.

Landes

Histoires d’Adour Saint-Jean-de-Marsacq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-14

Au programme de cette riche semaine culturelle dédiée à l’Adour conférences, expositions, concerts, cinéma plein air !

Au programme de cette riche semaine culturelle dédiée à l’Adour conférences, expositions, concerts, cinéma plein air ! .

Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine histoiresdadour@gmail.com

English : Histoires d’Adour

On the program for this rich cultural week dedicated to the Adour: conferences, exhibitions, concerts and open-air cinema!

German : Histoires d’Adour

Auf dem Programm dieser reichhaltigen Kulturwoche, die dem Fluss Adour gewidmet ist, stehen Vorträge, Ausstellungen, Konzerte und Open-Air-Kino!

Italiano :

Il programma di questa ricca settimana culturale dedicata all’Adour prevede conferenze, mostre, concerti e cinema all’aperto!

Espanol : Histoires d’Adour

En el programa de esta rica semana cultural dedicada al Adour: conferencias, exposiciones, conciertos y cine al aire libre

L’événement Histoires d’Adour Saint-Jean-de-Marsacq a été mis à jour le 2025-05-07 par OTI LAS