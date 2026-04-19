Histoires d’Adour Semaine culturelle Place du village Saint-Jean-de-Marsacq

Saint-Jean-de-Marsacq

Histoires d’Adour Semaine culturelle

Place du village 190 Route Cricq Saint-Jean-de-Marsacq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-13

L’association Marsacq Mémoire et Patrimoine, d’auts còps a doman organise la troisième édition de la semaine culturelle Histoires d’Adour , qui se tiendra du 13 au 17 mai 2026 à Saint-Jean-de-Marsacq et à Saubusse.

Après deux premières éditions très suivies, nous préparons un nouvel événement toujours plus ambitieux expositions, conférences, cinéma en plein air, animations autour du patrimoine, soirée festive qui rassemblera un large public et le moment fort de cet évènement sera la journée du 17 mai à Saubusse en collaboration avec d’autres associations pour l’inauguration de la nouvelle Bayoune (Bâteau de l’Adour) avec un déjeuner dansant et un concert de La tribu (70 choristes 30 musiciens). .

Place du village 190 Route Cricq Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 30 26 02 marsacqmemoire@gmail.com

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English : Histoires d’Adour Semaine culturelle

The Marsacq Mémoire et Patrimoine, d?auts còps a doman association is organizing the third edition of the Histoires d?Adour cultural week, to be held from May 13 to 17, 2026 in Saint-Jean-de-Marsacq and Saubusse.

L’événement Histoires d’Adour Semaine culturelle Saint-Jean-de-Marsacq a été mis à jour le 2026-04-15 par OTI LAS