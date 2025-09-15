HISTOIRE(S) D’AMOUR(S)

Montpellier Hérault

Tarif : 36 – 36 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Visite en français

Parcourez l’Ecusson à la découverte des romances qui s’y sont jouées des amours interdits, cocasses, contrariés ou malheureux qui ont parfois bouleversé les époques et les mœurs.

Durant cette visite, vous en saurez davantage sur la drague Place de la Comédie au début du siècle dernier, la scandaleuse liaison entre la comtesse de Ganges et le cardinal de Bonzi qui fit parler tout Montpellier ou encore la légende de la belle Maguelone dont la romance épique avec le chevalier Pierre de Provence fut dit-on à l’origine de la construction de la cathédrale de Maguelone, entre autres grandes histoires racontées au fil des rues et monuments de la ville.

Pour parfaire l’ambiance romantique, une coupe de champagne vous attend au sommet de l’arc de triomphe au coucher du soleil.

Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant l’entrée de l’Office de Tourisme de Montpellier place de la Comédie

Durée: 2h00

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

English :

Browse through the Crest to discover the romances that were played out there: forbidden, comical, upset or unhappy loves that have sometimes turned times and customs upside down.

German :

Durchstreifen Sie den Ecusson und entdecken Sie die Romanzen, die sich hier abgespielt haben: verbotene, komische, vereitelte oder unglückliche Liebe, die manchmal die Zeiten und Sitten auf den Kopf gestellt hat.

Italiano :

Esplorate l’Ecusson e scoprite le storie d’amore che vi si sono svolte: amori proibiti, divertenti, contrastati o infelici che hanno talvolta cambiato i tempi e i costumi.

Espanol :

Explore el Ecusson y descubra los romances que han tenido lugar allí: amores prohibidos, divertidos, frustrados o infelices, que a veces han cambiado los tiempos y las costumbres.

