Histoires d’animaux Place Saint-Germain Auxerre

Histoires d’animaux

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-13 12:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Un crocodile dans l’eau ? Un escargot dégustant une salade ? Un chat sur le toit ? Cet atelier de modelage permettra à chaque enfant de réaliser une scénette avec pour thème l’animal dans son milieu grâce à son imagination et l’aide de Clémence Van Lunen, céramiste, et de son assistante, Nathalie Amiot. Pour les enfants de 5 à 8 ans le matin, et pour les ados de 8 à 12 ans l’après-midi. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com

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English :

L’événement Histoires d’animaux Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)