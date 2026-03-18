Histoires d’animaux Place Saint-Germain Auxerre
Histoires d’animaux Place Saint-Germain Auxerre lundi 13 avril 2026.
Histoires d’animaux
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-13 12:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Un crocodile dans l’eau ? Un escargot dégustant une salade ? Un chat sur le toit ? Cet atelier de modelage permettra à chaque enfant de réaliser une scénette avec pour thème l’animal dans son milieu grâce à son imagination et l’aide de Clémence Van Lunen, céramiste, et de son assistante, Nathalie Amiot. Pour les enfants de 5 à 8 ans le matin, et pour les ados de 8 à 12 ans l’après-midi. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com
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L’événement Histoires d’animaux Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)