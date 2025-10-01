Histoires d’animaux pour petites et grandes oreilles Maison de l’animal Paris

Histoires d’animaux pour petites et grandes oreilles Maison de l’animal Paris mercredi 1 octobre 2025.

Au cœur de la Maison de l’animal, les bibliothécaires vous invite à découvrir des histoires sur le thème de la semaine, le chien, membre de la famille.

Petites et grandes oreilles sont bienvenues pour entendre contes, albums, kamishibaï (théâtre à histoires d’origine japonaise)… Un menu à s’en lécher les babines !

La médiathèque Hélène Berr s’invite à la Maison de l’animal !

Le mercredi 01 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit

Accessible au public sans réservation (entrée libre).

Réservation conseillée pour les centres de loisir (contact : animalenville@paris.fr).

Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-01T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-01T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-01T14:30:00+02:00_2025-10-01T16:00:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr