Histoires d’animaux pour petites et grandes oreilles Maison de l’animal Paris mercredi 1 octobre 2025.

Au cœur de la Maison de l’animal, les bibliothécaires vous invite à découvrir des histoires sur le thème de la semaine, le chien, membre de la famille.

Petites et grandes oreilles sont bienvenues pour entendre contes, albums, kamishibaï (théâtre à histoires d’origine japonaise)… Un menu à s’en lécher les babines !

La médiathèque Hélène Berr s’invite à la Maison de l’animal !
Le mercredi 01 octobre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit

Accessible au public sans réservation (entrée libre).

Réservation conseillée pour les centres de loisir (contact : animalenville@paris.fr).

Public tout-petits et enfants.

Date(s) : 2025-10-01T14:30:00+02:00_2025-10-01T16:00:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo  75012 Paris
https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr