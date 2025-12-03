Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Histoires d’animaux pour petites et grandes oreilles Maison de l’animal Paris

Histoires d'animaux pour petites et grandes oreilles Maison de l'animal Paris

Histoires d’animaux pour petites et grandes oreilles Maison de l’animal Paris mercredi 3 décembre 2025.

Au cœur de la Maison de l’animal, les bibliothécaires vous invite à découvrir des histoires sur le thème du Noël des animaux.

Petites et grandes oreilles sont bienvenues pour entendre contes, albums, kamishibaï (théâtre à histoires d’origine japonaise)… Un menu à s’en lécher les babines !

La médiathèque Hélène Berr s’invite à la Maison de l’animal !
Le mercredi 03 décembre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit

Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-03T15:30:00+01:00
fin : 2025-12-03T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-03T14:30:00+02:00_2025-12-03T16:00:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo  75012 Paris
https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr