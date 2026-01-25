Histoires d’animaux pour petites et grandes oreilles Maison de l’animal Paris

Histoires d’animaux pour petites et grandes oreilles Maison de l’animal Paris mercredi 4 février 2026.

Au cœur de la Maison de l’animal, les bibliothécaires vous invite à découvrir des histoires sur le thème de l’intelligence des animaux.

Petites et grandes oreilles sont bienvenues pour entendre contes, albums, kamishibaï (théâtre à histoires d’origine japonaise)… Un menu à s’en lécher les babines !

Les enfants pourront également découvrir sur place un sélection d’albums, documentaires, BD et mangas sur des thèmes animaliers. Une belle après-midi à passer à la Maison de l’animal en ville Jane Goodall.

La médiathèque Hélène Berr s’invite à la Maison de l’animal !
Le mercredi 11 mars 2026
de 14h30 à 16h00
Le mercredi 04 mars 2026
de 14h30 à 16h00
Le mercredi 11 février 2026
de 14h30 à 16h00
Le mercredi 04 février 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit

Public tout-petits et enfants.

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo  75012 Paris
https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr


