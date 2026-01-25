Histoires d’animaux pour petites et grandes oreilles Maison de l’animal Paris

Au cœur de la Maison de l’animal, les bibliothécaires vous invite à découvrir des histoires sur le thème de l’intelligence des animaux.

Petites et grandes oreilles sont bienvenues pour entendre contes, albums, kamishibaï (théâtre à histoires d’origine japonaise)… Un menu à s’en lécher les babines !

Les enfants pourront également découvrir sur place un sélection d’albums, documentaires, BD et mangas sur des thèmes animaliers. Une belle après-midi à passer à la Maison de l’animal en ville Jane Goodall.

La médiathèque Hélène Berr s’invite à la Maison de l’animal !

Le mercredi 11 mars 2026

de 14h30 à 16h00

Le mercredi 04 mars 2026

de 14h30 à 16h00

Le mercredi 11 février 2026

de 14h30 à 16h00

Le mercredi 04 février 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit

Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-04T15:30:00+01:00

fin : 2026-03-11T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-04T14:30:00+02:00_2026-02-04T16:00:00+02:00;2026-02-11T14:30:00+02:00_2026-02-11T16:00:00+02:00;2026-03-04T14:30:00+02:00_2026-03-04T16:00:00+02:00;2026-03-11T14:30:00+02:00_2026-03-11T16:00:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr



