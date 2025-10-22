Histoires d’automne Rue de l’Arguenon Corseul

Rue de l’Arguenon Bibliothèque municipale Corseul Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-22 17:00:00

fin : 2025-10-22 18:30:00

2025-10-22

Pendant que les feuilles tombent…

Venez écouter des histoires automnales à la bibliothèque de Corseul.

Pour les 5 à 10 ans. .

Rue de l’Arguenon Bibliothèque municipale Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 90 17

