Histoires d’automne Rue de l’Arguenon Corseul

Histoires d’automne
Rue de l'Arguenon Bibliothèque municipale Corseul Côtes-d'Armor
Début : 2025-10-22 17:00:00
fin : 2025-10-22 18:30:00
Pendant que les feuilles tombent…
Venez écouter des histoires automnales à la bibliothèque de Corseul.
Pour les 5 à 10 ans. .
Rue de l’Arguenon Bibliothèque municipale Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 90 17
