Dieuze Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24

2025-09-24

L’odeur de la mousse, le crépitement des feuilles sous les pas, le chant des oiseaux …

Venez célébrer l’arrivée de l’automne avec nous lors d’une balade contée ponctuée par un atelier de Land Art.

Sur inscription.Tout public

Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 mediatheque@dieuze.fr

English :

The smell of moss, the crackle of leaves underfoot, the song of birds…

Come and celebrate the arrival of autumn with us during a storytelling walk punctuated by a Land Art workshop.

Registration required.

German :

Der Geruch von Moos, das Knistern der Blätter unter den Füßen, der Gesang der Vögel …

Feiern Sie mit uns die Ankunft des Herbstes auf einem Märchenspaziergang, der von einem Land-Art Workshop unterbrochen wird.

Nach Anmeldung.

Italiano :

L’odore del muschio, lo scricchiolio delle foglie sotto i piedi, il canto degli uccelli…

Venite a festeggiare con noi l’arrivo dell’autunno durante una passeggiata narrativa intervallata da un laboratorio di Land Art.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

El olor del musgo, el crujido de las hojas bajo los pies, el canto de los pájaros…

Venga a celebrar con nosotros la llegada del otoño durante un paseo narrativo amenizado con un taller de Land Art.

Inscripción obligatoria.

L’événement Histoires d’Automne sortie contée Dieuze a été mis à jour le 2025-08-28 par OT DU PAYS SAULNOIS