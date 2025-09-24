Histoires d’Automne sortie contée Dieuze
Histoires d’Automne sortie contée Dieuze mercredi 24 septembre 2025.
Histoires d’Automne sortie contée
Dieuze Moselle
L’odeur de la mousse, le crépitement des feuilles sous les pas, le chant des oiseaux …
Venez célébrer l’arrivée de l’automne avec nous lors d’une balade contée ponctuée par un atelier de Land Art.
Sur inscription.Tout public
Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 mediatheque@dieuze.fr
English :
The smell of moss, the crackle of leaves underfoot, the song of birds…
Come and celebrate the arrival of autumn with us during a storytelling walk punctuated by a Land Art workshop.
Registration required.
German :
Der Geruch von Moos, das Knistern der Blätter unter den Füßen, der Gesang der Vögel …
Feiern Sie mit uns die Ankunft des Herbstes auf einem Märchenspaziergang, der von einem Land-Art Workshop unterbrochen wird.
Nach Anmeldung.
Italiano :
L’odore del muschio, lo scricchiolio delle foglie sotto i piedi, il canto degli uccelli…
Venite a festeggiare con noi l’arrivo dell’autunno durante una passeggiata narrativa intervallata da un laboratorio di Land Art.
Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
El olor del musgo, el crujido de las hojas bajo los pies, el canto de los pájaros…
Venga a celebrar con nosotros la llegada del otoño durante un paseo narrativo amenizado con un taller de Land Art.
Inscripción obligatoria.
