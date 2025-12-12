Histoires de bals Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 28 janvier 2026, 12h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Cette conférence dansée retrace l’histoire des bals en France depuis les années 1920 jusqu’aux bals clandestins sous l’Occupation.

Malgré les résistances nationalistes et corporatistes, les danses de couple comme le fox-trot et le shimmy états-uniens, le tango du Rio de la Plata ou encore la samba brésilienne connaissent un succès considérable dans les bals et dancings en France, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce malgré leur l’interdiction.

Dans le cadre du festival Waterproof.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-28T13:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES