Histoires de bricoler Médiathèque Coutances
Histoires de bricoler Médiathèque Coutances mercredi 15 avril 2026.
Histoires de bricoler
Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Mercredi 15 avril à 10h30 Histoires de bricoler. Viens bricoler une cabane avec Laure. Dès 6 ans. .
Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70
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English : Histoires de bricoler
L’événement Histoires de bricoler Coutances a été mis à jour le 2026-03-24 par Coutances Tourisme
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