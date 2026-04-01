Histoires de bricoler Médiathèque Coutances

Histoires de bricoler

Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Mercredi 15 avril à 10h30 Histoires de bricoler. Viens bricoler une cabane avec Laure. Dès 6 ans. .

Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70

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English : Histoires de bricoler

L’événement Histoires de bricoler Coutances a été mis à jour le 2026-03-24 par Coutances Tourisme