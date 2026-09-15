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Histoires de bricoler Médiathèque Coutances

samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque · Coutances

Histoires de bricoler Médiathèque Coutances

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
11 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Histoires de bricoler

Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Histoires de bricoler.
Viens bricoler une cabane avec Laure. Dès 6 ans.
Inscription obligatoire.   .

Médiathèque 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 

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English : Histoires de bricoler

L’événement Histoires de bricoler Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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