Rothau

Histoires de Bruche la vallée se raconte !

25a rue de Schirmeck Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-05 14:30:00

fin : 2026-05-05 19:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Histoires de Bruche arrive sur grand écran !

Après plus d’un an de rencontres, d’écoutes et de précieuse cueillette auprès des habitants de la vallée, les témoignages Histoires de Bruche sont partagés sur grand écran. Rejoignez-nous pour une journée festive et conviviale, rythmée par la projection de 4 séquences thématiques d’environ 1h chacune mémoire vive, talents cachés, bonheurs simples, parcelles de nature.

Vous découvrirez les 7 premiers épisodes de chaque thématique, portés par des habitants et des amoureux de la vallée qui ont accepté de partager leur histoire, leur savoir, leur regard.

Entre chaque projection, des pauses pour échanger, rencontrer les acteurs locaux, et célébrer ensemble ce projet collectif et humain. .

25a rue de Schirmeck Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49

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English :

L’événement Histoires de Bruche la vallée se raconte ! Rothau a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche