Histoires de Chambériennes Fontaine des éléphants Chambéry

Histoires de Chambériennes Fontaine des éléphants Chambéry samedi 20 septembre 2025.

Histoires de Chambériennes Samedi 20 septembre, 14h00 Fontaine des éléphants Savoie

Sur inscription en ligne à partir du 5 septembre sur www.chambery.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Visite guidée par une guide conférencière sur les traces de femmes qui ont marqué l’histoire de la ville.

Sur inscription à partir du 5 septembre sur www.chambery.fr

Fontaine des éléphants Place des éléphants 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}] [{« link »: « http://www.chambery.fr »}]

Visite guidée par une guide conférencière sur les traces de femmes qui ont marqué l’histoire de la ville.