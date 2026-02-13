Histoires de chantiers : l’église Sainte-Marie-de-La-Bastide, Eglise Sainte-Marie-de-La-Bastide, Bordeaux

Histoires de chantiers : l’église Sainte-Marie-de-La-Bastide Jeudi 2 avril, 10h00 Eglise Sainte-Marie-de-La-Bastide Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T10:00:00+02:00 – 2026-04-02T11:00:00+02:00

De l’église Sainte-Marie-de-La-Bastide, aux Archives Bordeaux Métropole, du 19e siècle à nos jours, de sa construction à sa restauration, plongez dans l’histoire atypique de cet édifice signé par le célèbre Paul Abadie.

Réservation obligatoire

Départ de la visite : RDV devant l’église, 62 avenue Thiers

Eglise Sainte-Marie-de-La-Bastide 62 avenue Thiers Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}]

Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial Bordeaux Patrimoine Mondial balade

Photo F. Deval, mairie de Bordeaux