Histoires de Châteaux forts motiver mes enfants à partir en balade Ferrette

Histoires de Châteaux forts motiver mes enfants à partir en balade

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-19 14:00:00

fin : 2025-11-19 17:00:00

Date(s) :

2025-11-19

Motiver les enfants à sortir et à se promener en leur proposant une aventure! Inscription obligatoire avant le 18 novembre ;20 places. À partir de 5 ans.

Il n’est pas toujours facile de motiver les enfants à sortir et à se promener… mais si vous leur proposez une aventure, c’est différent ! Rejoignez-nous pour une après-midi sur le thème du Moyen-Âge avec votre enfant. Vous apprendrez à stimuler leur imagination, à leur donner des objectifs, à leur proposer des défis et des énigmes, tout en prévoyant des moments de détente. Vos enfants auront envie de gravir des sommets !

Prévoir des équipements pour randonner et en fonction de la météo. À partir de 5 ans.

Inscription obligatoire avant le mardi 18 novembre. .

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

English :

Motivate children to get out and about with an adventure! Registration required by November 18;20 places. Ages 5 and up.

German :

Kinder mit einem Abenteuer zum Ausgehen und Spazierengehen motivieren! Anmeldung bis zum 18. November erforderlich; 20 Plätze. Ab 5 Jahren.

Italiano :

Motivate i bambini a uscire proponendo loro un’avventura! Iscrizione obbligatoria entro il 18 novembre; 20 posti. Per bambini dai 5 anni in su.

Espanol :

Motive a los niños a salir de casa ofreciéndoles una aventura Inscripción previa antes del 18 de noviembre; 20 plazas. Para niños a partir de 5 años.

