HISTOIRE(S) DE CIRQUE Toulouse

Du cirque en bibliothèque ? Oui, c’est possible ! De janvier à mars, les bibliothèques mettent à l’honneur le cirque sous toutes ses formes du spectacle vivant mais aussi des rencontres, des projections, des ateliers et des expositions…

La programmation Histoire(s) de cirque) s’articule autour de plusieurs temps forts mêlant découverte, création et transmission. Elle s’ouvre avec l’exposition Maintenant le cirque, présentée à la médiathèque Côte Pavée qui propose un regard contemporain sur les formes actuelles du cirque. Des rencontres et projections viennent enrichir cette exploration, notamment L’histoire du cirque racontée en images, ainsi que les films Les Ogres et Circo para todos Cinelatino. Le jeune public est particulièrement à l’honneur avec le spectacle Hector, l’homme extraordinairement fort, un théâtre de papier et de laine, et le Rendez-vous de l’actu spécial enfant La magie du cirque. Des ateliers et activités créatives complètent la programmation, comme l’atelier numérique de stop motion autour du cirque contemporain et le concert Music’halte Paul & Max. Enfin, une rencontre avec la spécialiste Anna Tauber permet d’aborder l’histoire et l’ancrage du cirque toulousain, offrant ainsi une vision à la fois artistique, culturelle et patrimoniale du cirque.

Retrouvez le programme complet sur le site internet des Bibliothèques de Toulouse. .

A circus in the library? Yes, it’s possible! From January to March, libraries are celebrating the circus in all its forms: live performances, meetings, screenings, workshops and exhibitions?

