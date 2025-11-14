Histoires de civils et de soldats, lecture-spectacle d’après Bierce, Bloy et Garchine Château de Vincennes Vincennes

Histoires de civils et de soldats, lecture-spectacle d’après Bierce, Bloy et Garchine Vendredi 14 novembre, 19h30 Château de Vincennes Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T19:30:00 – 2025-11-14T21:00:00

Fin : 2025-11-14T19:30:00 – 2025-11-14T21:00:00

La guerre racontée par ceux qui l’ont vécue : les trois contes qui composent Histoires de civils et de soldats ont été écrits entre 1893 et 1896. Pourtant, rien de plus différent que les trois conflits dans lesquels ils prennent leur source : la guerre de Sécession de 1861 aux Etats-Unis, la guerre franco-prussienne de 1870 en France et la guerre russo-turque de 1877 en Bulgarie.

Chikamauga d’Ambrose Bierce, La Salamandre vampire de Léon Bloy, Quatre jours sur le champ de bataille de Vsevolod Garchine : trois soldats devenus auteurs, de trois nationalités différentes et aux styles si personnels. Malgré la variété des tempéraments, des écritures, des cultures, ces récits réunis pour la première fois dans un même programme forment un tout cohérent, universel, intemporel et d’une puissance émotionnelle saisissante. Si ces histoires sont « vraies » (ou presque), elles n’en sont pas moins toujours étranges, à la lisière du fantastique et du surnaturel.

À travers le point de vue d’un mobilisé, d’un civil volontaire et d’un enfant, Bierce, Bloy et Garchine ont su trouver les mots pour raconter l’horreur, l’absurdité et la folie qui peuvent s’emparer des hommes dans les temps irrationnels des guerres.

Histoires de civils et de soldats fait partie du répertoire théâtral tous terrains des Dramaticules. Celui-ci se compose d’une dizaine de le lectures-spectacles. L’intensité du jeu et le savoir-faire développé depuis des années par Jérémie Le Louët et Théo Pombet en matière de conception musicale et sonore donnent à ces récitals une dimension cinématographique. Ensemble, ils créent en live une atmosphère immersive qui permet à chaque auditeur-spectateur de construire ses propres images, son propre film. Chaque représentation est suivie d’un temps d’échanges avec les spectateurs.

+ d’informations ici

—————————-

L’ÉQUIPE

Mise en voix et interprétation Jérémie Le Louët

Création son et régie Théo Pombet

——————————————

PRODUCTION

Production Les Dramaticules

Coproduction Le Théâtre & Cinéma Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois (93)

Château de Vincennes Avenue de Paris, 94300 Vincennes Vincennes 94300 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « n.guedj@dramaticules.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0699381530 »}] [{« link »: « https://www.dramaticules.fr/creations/histoires-de-civils-et-de-soldats/ »}]

Les Dramaticules – Jérémie Le Louët lecture-spectacle dramaticules

Jérémie Le Louët © Les Dramaticules