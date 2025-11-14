Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Histoires de collections Musée Quai Zola Rennes samedi 20 décembre 2025.

Histoires de collections Musée Quai Zola Rennes Samedi 20 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez l’origine des collections du musée.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-20T16:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-20T17:00:00.000+01:00

 https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-histoires-de-collections-7

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine